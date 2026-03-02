«Hace tres años ya que dejé la pasta y no quiero volver. Esto está mostrándome cómo andaría yo si hubiera estado fumando»

En las últimas horas, regresó a la televisión Atrapados! 133, icónico espacio de Mega, conducido por Luis Ugalde.

El espacio policial se emitió en la noche del domingo, y contó con la participación de un reconocido personaje de las redes sociales. Se trata de René Puente (Tío René), quien apareció por varios segundos con una conmovedora historia.

Fue mientras carabineros realizaba un patrullaje que se encontraron con la dupla que la lleva en redes sociales. Dr. Maki y Tío René.

«El más viral de Chile» se encontraba en plena madrugada repartiendo pan y café junto a su representante y algunos amigos.

Siguiendo por esa línea, se aprecia cómo funcionarios de Carabineros realiza diversos procedimientos durante todo el día, los cuales son emitidos por Mega.

La viral escena de Tío Rene con Carabineros en Televisión

Luego de ser consultado por Carabineros, los virales personajes de redes sociales revelaron su iniciativa social, que es realizada los lunes y miércoles. En dicha instancia, recorren las calles y entregan alimento a las personas en situación de calle.

«Aquí estamos, dándolo color», expresó René, uno de los ganadores de los realities digitales de Diego González.

Luego, mientras explicaban su acción, no aguantó las lágrimas tras confesar profundos cambios en su vida.

«Hace tres años ya que dejé la pasta y no quiero volver. Esto está mostrándome cómo andaría yo ahora si yo hubiera estado fumando pasta», expresó el integrante del «Torneo de Cell».

Luego, se quebró y agradeció: «Por eso le doy gracias a mi Señor».

«Le agradezco tanto al Señor, porque me dio una tercera oportunidad y la aproveché, para no andar ya en cosas malas. Por eso ahora yo cambié, porque me tocó mi fama», cerró René Puente.

También puedes leer en Radio Corazón: Reconocida pareja del espectáculo enciende las redes con inesperada noticia: Se van a casar

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google