Reconocida pareja del espectáculo enciende las redes con inesperada noticia: Se van a casar

¡Qué vivan los novios! En las últimas horas, una querida pareja del espectáculo anunció se casará. La noticia la entregaron a través de redes sociales, compartiendo emotivas fotos del momento.

Se trata de Carlita Inostroza y Matt Hunter, quienes lleva emparejados bastante tiempo y finalmente decidieron dar el siguiente paso en su relación.

La influencer, quien cuenta con más de 1,2 millones de seguidores compartió un registro donde muestra su anillo de compromiso, acompañado de un breve texto: «¡Le dije que sí!».

Asimismo, mostró en detalle la joya que le regaló el cantante.

Por otro lado, Matt Hunter también compartió su alegría por redes sociales, donde se ve a su prometida portando el anillo obsequiado. «Me dijo que sí», escribió el artista.

Según consignó Página 7, no fue una decisión precipitada. El año pasado, en conversación con el medio, Matt Hunter señaló que «estamos viviendo juntos y la estamos pasando súper bien como pareja, pero aún no hay nada confirmado. Solo estaba tomando la medida para tenerlo en cuenta para el futuro”.

Por su lado, Carlita apoyó las palabras: «Sí, estamos disfrutando el proceso, disfrutando la relación, y obvio que hay planes para el futuro, pero uno nunca sabe”.

La reacción en redes sociales tras la propuesta de matrimonio

Las redes no demoraron en reaccionar. Diversos amigos, influencers y seguidores dejaron comentarios en el post de la pareja.

«Hermosos», «Felicidades a los dos, que sean muy felices», «Muchas felicidades me alegro muchísimo, hacen una muy bonita pareja», «que su amor dure para siempre» y «La Carlita es la representación que siempre después del cacas llega el indicado», fueron solo algunos de los miles de comentarios y mensajes que le dejaron a la pareja.

