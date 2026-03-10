«Salió de su casa un día y no llegó en tres o cuatro días»: Revelan nueva crisis en la relación de Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo

El hecho se hizo público cuando desde el programa de farándula Primer Plano, los panelistas comenzarán a analizar el vínculo entre Mauricio Pinilla y Gisella Gallardo.

Cabe recordar que semanas anteriores la periodista habría expresado todo su apoyo al exjugador, quién estaba pasando por una difícil situación económica en donde debía más de $1.600 millones. Además, enfrentaba un complejo diagnóstico de cáncer de piel.

Esta vez el problema que tiene Mauricio Pinilla sería dentro de su relación con Gissella Gallardo. En el estudio se comentó que la pareja habría vuelto después de ciertas tensiones, aunque algunas versiones dan cuenta que esto podría deberse al proceso de rehabilitación que Mauricio habría realizado anteriormente.

«Antes, ellos habían anunciado públicamente que habían vuelto, él volvió a la casa y efectivamente ya había estado en rehabilitación«, mencionó Cecilia Gutiérrez. Además, agregó: «Retoman la relación, ella lo cuenta, incluso en el programa en el que trabaja, muchas veces, habló de por qué decidió perdonar todas las cosas».

¿Qué pasó con la relación de Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo?

Pero la pareja nuevamente se encuentra en una crisis marital «Efectivamente, nuevamente hay un desgaste en la relación que tiene que ver no solo con lo económico, sino que también con el tema de los carretes, de los excesos, de la presión también de un remate a portas». Señaló Cecilia Gutiérrez.

Desde el panel Francisca Merino mencionó que «Ellos estaban hace mucho tiempo juntos, pero que ella no se ponía argolla, que tampoco se seguían en redes sociales. Si vuelves en un matrimonio de tantos años, ¿cómo no vas a seguir a tu marido?» comentó la actriz.

Asimismo, Fran García-Huidobro añadió que «A mí me llegó el comentario de que no hace mucho tiempo, después del verano, Mauricio Pinilla salió de su casa un día y no llegó en tres o cuatro días«.

Cabe recalcar que hasta el momento la pareja no ha mencionado nada sobre los supuestos rumores de una nueva crisis en su relación.

