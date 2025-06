Gissella Gallardo confiesa que se arrepiente de perdonar infidelidades de Mauricio Pinilla: «No hubiese aguantado ni una»

Luego de que Daniela Aránguiz confesara que perdonó las infidelidades de Jorge Valdivia para tener estabilidad económica para sus hijos. Es que Gissella Gallardo compartió una potente reflexión sobre la experiencia con su marido.

Mientras hablaban del tema en Hay que Decirlo, es que la periodista aseguró que «yo jamás perdonaría una infidelidad por plata». Junto con esto, señaló: «Yo tampoco intercambiaba regalos como otras personas, jamás fue eso».

Tras esto, es que Gissella Gallardo se confesó sobre su propia experiencia con Mauricio Pinilla y cómo es que justificaba las infidelidades en ese momento.

La potente reflexión de Gissella Gallardo

«En mi caso, aunque todo el mundo habla de 1.500 infidelidades de Mauricio, y él era tan cabro chico que peleábamos un viernes, habíamos terminado, entonces él se sentía con la libertad de salir con otras niñas», reveló la panelista del programa de Canal 13.

Además de admitir que «para mí esas cosas eran infidelidades, pero para él no, a eso me refería yo».

Por otro lado, Gissella afirmó que ahora tomaría decisiones completamente distintas. «Me arrepiento hoy, con 43 años y viéndolo desde este lado, no hubiese aguantado ni una y es lo que trato de enseñarle a mis hijas, sobrinas y todo el mundo».

Y al ser consultada sobre qué le diría a su yo de 20 años, no dudó en responder: «Escapa, corre, ninguna posibilidad».

Pese a esto, es que ahora, Gallardo está intentando reconstruir su relación con Mauricio Pinilla. «Hoy tengo una familia preciosa, con Mauricio estamos recomponiendo esto, pero lo pasé muy mal, lo pasé pésimo, sufrí muchísimo».

«Creo que no era algo que yo me merecía […] Eso me ha hecho perdonarme a mí misma, haberme dejado de lado», mencionó. Y cerró, indicando que «perdoné por el amor que sentía por Mauricio, nada más que por amor».