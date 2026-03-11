El artista de corridos chilenos, Alex Sinatra, llegó a Radio Corazón donde habló sobre su canción titulada «Estela». Asimismo, mencionó la colaboración con Zúmbale Primo.

El cantante comenzó contando que la canción habla sobre esos amores que uno nunca olvida. El artista menciona que el tema lo publicaba en la red social de TikTok con el gancho de «Esta canción se la hice a la mujer que más amé en la vida y la que me hizo más daño«.

La historia detrás de la canción es sobre una relación tóxica que tuvo el cantante. Cuenta que la chica con la estuvo se hacía perfiles falsos y unos de esos perfiles se llamaba Estela. Además, cuenta que él supo de estos perfiles, ya que su expareja le hablaba desde ellos y él lo intuía.

¿Cómo Alex Sinatra conoció a Zúmbale Primo?

El artista habló sobre que Zúmbale Primo han sido un apoyo para ellos desde el primer momento. Él comenta que se conocieron en un restaurante. «Y ellos ni sabían que cantábamos, pues así que le cantábamos, le dije al menor saca la guitarra. Ahí este sacó la guitarra, siempre anda con su guitarra, así que les tocamos unas canciones y quedaron encantados«.

Además, Alex Sinatra comentó que la primera vez que tocaron en un escenario fue con la banda. Mientras acompañaban a Zúmbale Primo, este les dijo que no tenía tiempo y no podría ir a dejarlos a sus casas, así que los llevo al evento. «Cuando llegamos allá el menor dice ‘ya que canciones vamos a tocar’, pero así como tirando la talla. Y Alex, dijo ‘¿Quieren tocar? Ya hoy día van a tocar’. Nunca habíamos tocado en ningún escenario«.

Después de esa presentación el grupo quedó encantado con su presentación y les ofecieron comenzar con una gira por todo el sur.

¿Cuándo será su próximo evento?

El artista dejó invitados a todos para su próximo show el 9 de mayo en el Club Hípico de Santiago, en el evento llamado «Gran Rancherazo». Asimismo, Alex Sinatra comentó que el 27 de mayo será telonero del cantautor mexicano Junior H, en el Movistar Arena.

