Sergio Freire reúne a la “selección dorada” del stand-up para conquistar la Quinta Vergara: entregó detalles en Radio Corazón

El comediante Sergio Freire fue el invitado estelar de La Mañana de la Corazón, donde adelantó detalles de su próximo espectáculo “Mejor Imposible”, un show que promete reunir a varias de las figuras más reconocidas del stand-up nacional.

El nuevo show de Sergio Freire que reúne lo mejor del humor nacional

Durante la conversación en Radio Corazón, Freire confirmó que el evento se realizará en la Quinta Vergara y contará con la participación de nombres como Alison Mandel, Pedro Ruminot, Fabrizio Copano, Chiqui Aguayo y Juan Pablo López.

El humorista no dudó en calificar al grupo como su “grupo soñado”, comparándolo con una “selección dorada” del humor.

“Van a ver los mejores 20-25 minutos de cada comediante… puro filete. Pagando la entrada de uno, van a ver a seis”, aseguró, destacando el formato del espectáculo. Incluso, bromeó con la fecha del evento durante el fin de semana largo: “El Señor va a estar feliz de verlo reír”.

Freire también definió a sus compañeros en una palabra: Mandel es “simpatiquísima”, Copano un “genio” y Ruminot “rudo”, mientras que él mismo se describió como “absurdo”.

Más allá del show, el comediante reflexionó sobre su carrera, que ya suma dos décadas. Recordó sus inicios en escenarios complejos y las dificultades del oficio: “Hacer reír es más difícil que hacer llorar; llorar es fácil”. En esa línea, compartió una anécdota que lo marcó: “Es súper difícil hacer reír a alguien que está con frío”, dijo, aludiendo a presentaciones en condiciones precarias.

Freire también habló de su conexión con el público y su evolución hacia plataformas digitales, donde encuentra mayor libertad creativa. “La libertad del internet es otra cosa… te da un público activo y vivo que te arregla hasta los chistes”, comentó.

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