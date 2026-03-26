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¿Regresa la lluvia este fin de semana? Jaime Leyton reveló en su pronóstico la temperatura para los próximos días en Santiago

El meteorólogo de Mega dio a conocer su informe climático para este fin de semana. ¿Regresa la lluvia? Entérate con el pronóstico de Jaime Leyton.

26 Mar, 2026. 16:15 hrs

 

 

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