¿Regresa la lluvia este fin de semana? Jaime Leyton reveló en su pronóstico la temperatura para los próximos días en Santiago El meteorólogo de Mega dio a conocer su informe climático para este fin de semana. ¿Regresa la lluvia? Entérate con el pronóstico de Jaime Leyton. 26 Mar, 2026. 16:15 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Auditor pidió consejos con urgencia en El Chacotero: «Me enamoré de la venezolana del café con piernas» Auditor confesó en el Chacotero que fue gorreado en su propia casa: «Mi esposa me engañó en mi cocina» ¿Vuelve la lluvia a Santiago?: Jaime Leyton revela su pronóstico y entrega revelador dato para los próximos días Esteban Düch entrega detalles exclusivos de su próximo show: «Para mí la música y la comedia están unidas desde hace mucho tiempo» Emilia Mernes rompe el silencio con potente mensaje tras su polémica con María Becerra y Tini Stoessel Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado