Revelan registro de la «amenaza» de Junior Playboy a Fran García-Huidobro que le costó la eliminación de Fiebre de Baile

Un tenso momento se vivió en el reciente episodio de Fiebre de Baile.

En una acción inédita, Raquel Argandoña, presidente del cuerpo de jueces, tomó la decisión de expulsar a Junior Playboy luego de un nuevo conflicto en el estudio.

El participante apodado como «El Thor chileno» habría «agredido verbalmente» a Francisca García-Huidobro en medio de una pausa comercial.

“Esto terminó mal y terminó mal después también, pasaron cosas después que, me imagino, los testigos van a contar”, dijo la comunicadora.

Luego de varios rumores, apareció un registro donde se revela lo que ocurrió en la pausa del programa de baile.

En el video se puede apreciar a Junior Playboy caminando hacía la mesa del jurado, directamente al puesto de «La Dama de Hierro».

«¿Me quieres hinchar las pelotas?», le cuestionó el histórico de los realities en Chile.

“¡Junior, ven para acá, ven ven!», se escucha de fondo a Diana Bolocco, calmando la situación.

¿Qué sucedió? Tomaron una radical decisión: «Expulso a don José Luis Concha de la competencia de Fiebre de Baile», dijo al pasar unos minutos.

Reacción a la expulsión de Junior Playboy de Fiebre de Baile

“Los jurados tratan y denigran a los participantes las veces que quieren. Sin embargo, cuando se les paran, se hacen las víctimas”, «Creí que había amenaza …. y no nada tan grave ,como los garabatos de ellos ,que todos los dias dicen en público» y «el jurado menos experto de la historia», fueron algunos de los comentarios en la publicación.

