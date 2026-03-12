¿Por qué eliminaron a Junior Playboy de Fiebre de Baile?

Junior Playboy nuevamente está dentro de una polémica en Fiebre de Baile, esta vez el bailarín fue expulsado del programa por ciertas acciones que habrían enfurecido al jurado. El hecho ocurrió este miércoles después del corte a comerciales, en donde el ex chico reality se acercó al jurado para encararlos.

El participante se acercó en bata hacia Fran García-Huidobro y le dijo «¿Me quieres hinchar las pelotas?«. Mientras que de fondo se escuchaba a Diana Bolocco decir «¡Junior, ven para acá, ven ven!«. Ante esto la presidenta del jurado, Raquel Argandoña, declaró «Muy bien, como presidenta del jurado expulso a don José Luis Concha de la competencia de Fiebre de baile«.

«¿Es definitivo, Raquel?», preguntó la animadora. «Definitivo«, respondió Raquel Argandoña.

Junior Playboy quedó sin bailarina y sin coach

Después de este altercado con el jurado, comenzaron los rumores de que el ex chico reality estaría sin nada. En el programa del after de Fiebre de Baile, el panelista Danilo 21, señaló que «No solo la bailarina. El hombre quedó en pelotas… Se quedó sin bailarina y sin coach, está solo. Andaba dando vueltas acá, no sabía para dónde ir, ni qué hacer».

Aunque cabe señalar que Pablo Queraltó aclaró que la bailarina de Junior Playboy, Macarena Muñoz, no se encontraría sin trabajo. «El coach y la bailarina siguen siendo parte de elenco, en el caso de que se integre otro participante o haya una obertura. Lo que entendemos es que no van a seguir bailando con él«, explicó.

