Conmoción en el mundo de la música: Muere popular artista colombiano tras perder el control de su motocicleta

En las últimas horas se informó el sensible fallecimiento de un popular cantante colombiano. La noticia fue confirmada por su equipo de trabajo a través de redes sociales, donde expresaron su pesar por la repentina partida.

Se trata de Zalek, músico nacido en barranquilla, quien se desplazaba en motocicleta cuando ocurrió el fatal accidente. Según la información difundida por su entorno, Zalek trató de adelantar a otro vehículo en la vía. En ese momento perdió el control de la moto y sufrió un fuerte impacto que le provocó lesiones mortales.

Pesar en el mundo del espectáculo tras muerte de querido cantante colombiano

La muerte del cantante golpeó con fuerza al mundo de la música urbana colombiana, especialmente porque el artista atravesaba un momento clave en su carrera. En los últimos años había comenzado a ganar visibilidad en plataformas digitales gracias a varios lanzamientos que sumaron millones de reproducciones.

Entre sus temas más conocidos figura Party Coquette, que superó los dos millones de visualizaciones en YouTube. Otro de sus éxitos fue Ay amor, canción que se acerca a los diez millones de reproducciones en la misma plataforma.

Su estilo enérgico y su presencia en redes sociales lo ayudaron a conectar con una audiencia cada vez mayor. Además, colaboró con figuras reconocidas de la música popular y urbana, entre ellas Elder Dayán, Luister La Voz y Fanny Lu.

Tras conocerse la noticia, artistas, sellos y fanáticos comenzaron a compartir mensajes de despedida. Uno de los más emotivos fue el publicado por el sello Sounder Records, que escribió: “Con el corazón roto despedimos a Zalek, un artista que llegó a nuestra familia con sueños enormes y una pasión infinita por la música. Abrazamos a su familia, amigos… Una voz como la tuya nunca muere”.

Gus Rincón, responsable de la comunicación del cantante, también expresó su dolor en redes sociales. “Para mí se me fue un hijo, esos que sueñas con sus sueños y quieres ver crecer. Hoy despido a Eduardo ‘el Chino’, lleno de sueños y siempre con una sonrisa”.

