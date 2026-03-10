¡Remezón en la TV! José Antonio Neme se ausentará de Mucho Gusto: «Hay un reemplazante que llegará a Mega»

El pasado lunes 9 de marzo en el matinal de Mucho Gusto se dio a conocer una sorpresiva noticia. El reconocido conductor José Antonio Neme anunció su salida del programa a través de un comentario que generó dudas entre los televidentes.

Esto se dio a conocer cuando el periodista comentó en el estudio sobre su agenda durante estos días y reveló que dejará el programa por un tiempo. «Yo trabajo hasta el miércoles, vuelvo la próxima semana. No sé si a este programa…» en tono de broma. Además añadió: «Quiero transparentar, yo soy una persona honesta», provocando risas en el estudio.

¿Cuál es la razón por la que José Antonio Neme saldrá del programa?

En conversación con su compañera de trabajo Karen Doggenweiler, el animador explicó que su ausencia será por su cumpleaños número 45. «Yo me voy a ir unos días libres, efectivamente, porque cumplo 45 años bien vividos y me voy a ir a vivirlos mejor a otra parte«, declaró.

Además agregó: «Hay un reemplazante para estos días. Hay un reemplazante que va a llegar a Mega a reemplazarme a partir del jueves«. Sin embargo, Neme no quiso mencionar quién es el reemplazo.

Rápidamente, en el estudio se comenzaron a mencionar posibles nombres como el de Karim Butte, pero este fue descartado debido a que se encuentra de vacaciones. Asimismo, se mencionaron otros nombres como Rodrigo Sepúlveda, Juan Manuel Astorga y Jaime Leyton, aunque ninguno de ellos fue confirmado.

Al finalizar el momento, José Antonio Neme declaró que «Quiero decir que aquí está pasando algo. Viene una persona a reemplazarme y no sé si vuelva a este programa. Aquí está pasando algo, no tengo nada más que decir». Posteriormente salió corriendo del estudio.

