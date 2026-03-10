Tragedia en Algarrobo: muere pareja de populares influencers en incidente que dejó cuatro fallecidos

Una profunda conmoción generó un fatal accidente ocurrido la tarde de este lunes en la playa Grande Mirasol, en la comuna de Algarrobo, región de Valparaíso. El hecho dejó cuatro personas fallecidas, entre ellas el influencer estadounidense Ben Wood, quien desde hace varios años residía en Chile y era cofundador de la hamburguesería El Honesto Mike.

De acuerdo con información entregada por la Armada de Chile, entre las víctimas hay dos hombres y dos mujeres. Además, equipos de emergencia rescataron a otra persona y la trasladaron hasta el Hospital Claudio Vicuña.

Impacto en playa de Algarrobo

La tragedia comenzó cerca de las 19:00 horas, cuando la corriente arrastró a una mujer de aproximadamente 28 años que caminaba por el borde costero. Su pareja reaccionó de inmediato al verla en peligro.

“Iba caminando por el borde costero, y cuando la ola la bota, es que la pareja sale en su auxilio”, explicó Sergio Sánchez, capitán de Puerto de Algarrobo, según Meganoticias.

Al percatarse de la situación, otras tres personas ingresaron al mar con la intención de ayudar. Sin embargo, el fuerte oleaje también los arrastró mar adentro, lo que terminó con la muerte de cuatro de los involucrados.

Según detalló la autoridad marítima, quienes intentaron prestar ayuda eran familiares entre sí. Entre ellos estaba un ciudadano estadounidense de 77 años, su hijo Benjamin Wood (conocido en redes sociales como Ben Wood) y la pareja chilena de este último, identificada en redes sociales como Pepa Ureta.

El único sobreviviente fue la pareja de la mujer que inicialmente fue arrastrada por el mar. “A él lo logran rescatar, y sale hacia la playa. Las otras cuatro personas son arrastradas corriente mar adentro”, señaló Sánchez.

Tras el trágico episodio, la Armada recordó que el litoral se encuentra bajo aviso de marejadas, lo que aumenta el riesgo de accidentes en la costa.

“Se insta a la comunidad a actuar con máxima prudencia, respetar las banderas rojas y evitar el ingreso al mar bajo estas condiciones climáticas”, advirtieron.

