«Me voy a mojar el potito»: La reflexión de JC Rodríguez que dejó sin palabras a sus compañeros

Durante este lunes en el programa Contigo en la Manaña, Julio César Rodríguez habló sobre su salida de Chilevisión. Aunque el pasado viernes el periodista comentó sobre su renuncia al canal, aún seguirá trabajando hasta finales de marzo.

En el estudio sus compañeros no dudaron en preguntar sobre las verdaderas razones por las que el animador dejaría el canal. El periodista señaló que esta decisión tiene como objetivo hacer un cierre de su carrera profesional.

Además, JC Rodríguez desmintió que los motivos fueran por censura, política o diferencias económicas. Enfatizando que habrían múltiples comentarios y especulaciones erróneas sobre su salida, las que catalogó como perjudiciales.

«Cuando a veces las cosas se complican, son más difíciles, uno sabe que ya es tiempo. Ya cumplí un ciclo, estoy viejo, es la última parte de mi carrera en pantalla«, declaró el comunicador

También, añadió que «puede pasar cualquier cosa de aquí a final de marzo, pero mi situación hoy día es que he conversado con la gente del canal para irme a fin de mes, esa es la situación en la que estamos».

Reflexión de JC Rodríguez sobre el programa de Caso Cerrado

Asimismo, aprovecho de enviar una indirecta a TVN. Julio César comenzó haciendo una crítica hacia los programas que se emiten el televisión abierta, aunque no fue directamente, el mensaje fue para el programa de Caso Cerrado, en donde menciona que no debería estar al aire en estos tiempos.

«Hay muchos programas en la tele hoy que yo creo nadie sabe por qué los dan, para qué lo hacen. O sea, por qué ves toda una tarde… disculpen con esto, pero igual me voy a mojar el potito. ¿Por qué ves toda la tarde un programa de casos de cubanos en Miami, que tiene que resolver una jueza?… de un programa que ya no existe hace años», declaró.

Además, agregó «¿Por qué mejor no pones a conversar a tres cabros de este país, a echar la talla y le das tiempo para que puedan generar algo y puedan contribuir algo? Lo que te quiero decir es que hay muchas cosas con las que no comulgo. No estoy en esos zapatos, por algo se harán, (quizás) por un problema financiero».

Luego de unos incómodos segundos, Andrea Arístegui cerró: «Sí… eh bueno, tenemos todavía muchas preguntas»

