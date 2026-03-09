Esta fue la opinión de Daniela Aránguiz sobre nueva pareja de Jorge Valdivia: Sorprendió con su respuesta

En las últimas horas, Cecilia Gutiérrez dejó la grande al revelar en Primer Plano que Jorge Valdivia tendría una nueva conquista.

De acuerdo a su relato, el ex creador de la selección nacional de fútbol estaría en una relación con Priscilla «Titi» Armenakis, periodista y empresaria con la que ya llevaría tres meses.

Asimismo, la comunicadora aseguró que la mujer en cuestión ya habría conocido a los hijos del «Mago». Incluso, recientemente habrían salido todos juntos de vacaciones.

Vale destacar que según el espacio de espectáculos, se habrían conocido a través de redes sociales.

Daniela Aránguiz y su tajante respuesta

Siguiendo por esa línea fue que buscaron a Daniela Aránguiz para saber su opinión luego de lo revelado.

“Si él lo está pasando bien ahora o está con una pareja, lo felicito y le deseo lo mejor. Yo creo que ya pasaron cuatro años de nuestro divorcio, de nuestra separación y es momento de que él rehaga su vida”, señaló la panelista de «Sígueme».

«Yo no me meto en su vida privada, como también espero que él no se meta en la mía. Le deseo lo mejor», continuó la ex chica reality.

Para cerrar, se refirió a la nueva conquista de Jorge Valdivia: «Mientras quieran a mis hijos y que sean buena onda con mis hijos como es ella, siempre va a tener mi cariño y respeto», concluyó la comunicadora.

