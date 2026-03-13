¿Qué te pareció el estreno?: Así le fue en rating al regreso de «El Club de la Comedia» en Chilevisión

Este jueves se presentó el primer capítulo de la nueva versión de «El Club de la Comedia», pero esta edición trae a nuevos rostros que participaron de rutinas de stand up, sketches y segmentos en vivo.

El programa de CHV, tiene como director creativo a Pato Pimienta. Además de contar con nuevos participantes como Ingrid Parra, Diego Urrutia, Bodoque, María José Quiroz, Kurt Carrera, Christian Henríquez, Gonzalo Trujillo, Claudio Michaux, Liss la Cubana, Lady Garfia y Sebastián Layseca.

Asimismo el programa siguió con su imitaciones, esta vez hicieron una parodia sobre el beso de José Antonio Kast y su esposa, María Pía Adriasola en La Moneda. También durante el mismo sketch, hicieron alusión a la actual vocera de gobierno, Mara Sedini y al ex mandatario, Gabriel Boric.

Además, a esto se le sumo antiguos personajes como «Alex y Coto«. También se vió a Julio César Rodríguez como invitado junto a ‘El leit de Ruperto’. En cuanto a las rutinas en vivo, estas fueron protagonizadas por Diego Urrutia y Bodoque, quienes hablaron sobre el fanatismo con las madres y el cansancio.

¿Cómo fue la recepción de la nueva versión del ‘El Club de la Comedia’?

Ahora bien, el rating del programa alcanzó uno de los más altos del día jueves. Según lo informado por Chilevisión el espacio logró liderar el horario prime durante su emisión.

Entre las 22:32 y las 00:51 horas, el programa registró un promedio de 615,5 mil personas por minuto, superando a sus competidores. Asimismo, Canal 13 alcanzó los 522 mil televidentes por minuto, mientras que Mega llegó a 433 mil. Por otro lado, TVN alcanzó los 276 mil televidentes.

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