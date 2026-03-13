Además de Julio César Rodríguez: Aseguran que figura de Primer Plano se iría del canal y ya tendría acuerdo con la competencia

A fines del año pasado una serie de fotografías habrían encendido las alarmas en Chilevisión. Esto, porque una de las figuras de Primer Plano, y de la farándula en Chile, fue vista por los pasillos de Canal 13, supuestamente, negociando su llegada.

Se trata de Cecilia Gutiérrez, periodista de espectáculos con gran trayectoria en nuestro país. Esto, además, se sumaría a la renuncia de Julio César Rodríguez, quien también es conductor del programa en el que comenta Cecilia Gutiérrez.

Aseguran que panelista de Primer Plano se iría del canal y ya tiene acuerdo con la competencia

En diciembre del año pasado circularon fotografías de Cecilia Guetiérrez en los pasillos de Canal 13. Ahora, según contó Adriana Barrientos en Zona de Estrellas, aquellas negociaciones no habrían llegado a buen puerto.

Sin embargo, la señal habría apostado nuevamente por la experta en espectáculos, que ya había estado en Canal 13, ofreciendole un nuevo contrato. Además, esto se produce en el contexto de la tensión en Hay Que Decirlo, tras la discusión entre Pamela Díaz y Gissella Gallardo, por Marité Matus.

Pero eso no es todo, ya que según consignó La Cuarta, incluso le habrían ofrecido tentadores proyectos para sumarse a la estación. Además, de la posibilidad de integrar Hay Que Decirlo.

Uno sería conformar un panel en «Encuentros Cercanos«. Este sería un programa satélite del nuevo reality de Canal 13, Vecinos al Límite.

Por otro lado, un programa para el canal REC, de la señal, inspirado en repasar la farándula más antigua, dejándose llevar también, por la línea editorial de aquella señal.

También puedes revisar en tu Radio Corazón: «Él incluso la presenta como su señora»: Aseguran que Américo retomó relación con su exesposa

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google