«Yo pienso que ella inventó todo esto»: Daniela Aránguiz arremetió con todo contra Marité Matus tras polémica con Trini Neira

La polémica entre Trini Neira, Camilo Huerta y Marité Matus ha sido sin duda el escándalo de la semana. Recordemos que la exesposa de Arturo Vidal, acusó a Trini Neira, la hija de Pamela Díaz, de ser la amante de Camilo Huerta, con quien ella mantenía una relación.

Luego de un sinfín de cruces, polémicas declaraciones y amenazas de todos lados, el tema sigue siendo alimento para la farándula. Una que no quedó ajena fue Daniela Aránguiz, quien se descargó con todo para defender a Trini Neira.

Daniela Aránguiz arremetió con todo contra Marité Matus

En el programa Sígueme, Daniela Aránguiz entregó su opinión al respecto: «Yo pienso que pasó aquí… creo profunda y absolutamente que la cuestión no es así. Pero sí pienso que la Tere está con un ataque de celos gigante«.

«¿Y sabes por qué está con un ataque de celos gigante? Porque la Pamela justo sale con Camilo Huerta en una entrevista del Sin Editar. Entonces la Tere no aguanta que alguien haga algo mediático de Camilo Huerta. Y yo por eso pienso que ella inventó todo esto. Yo le creo a la Trini«, agregó.

Respecto a sus motivos, señaló: «Primero, la Trini es una mujer soltera, joven y no tiene por qué mentir y la culpa, si es que llegara a ser verdad, que no lo es, porque yo creo absolutamente en Trinidad Neira«.

«Yo creo en ella, yo la conozco desde los siete años y no tendría por qué mentir, si ella no tiene nada que perder«, explicó Daniela Aránguiz.

La respuesta de Trini Neira

En esa misma línea, la comunicadora reveló: «Trinidad Neira, por lo que yo tengo entendido, va a interponer una querella contra Gissella Gallardo, Marité Matus y Paula Escobar«.

«Si a la Tere le gusta tanto este show, que no se esté escondiendo en la faldita de Paula Escobar o Gissella. Tere, si tú quieres echarle la culpa a una niña que tiene la mitad de tu edad, entonces sé mujercita y háblalo en un panel, da la cara», complementó Daniela Aránguiz.

Por último, le mandó un recado a Marité Matus y su vínculo con Pamela Díaz: «Yo creo que con los hijos no. Uno no tiene que meter a los hijos. Si Camilo Huerta tiene mensajes con Juanita Pérez, sea quien sea, pero tú no puedes meter a los hijos de tus amigas«.

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