¿Qué te pareció el estreno?: Así le fue en rating al regreso de Detrás del Muro en Mega

Detrás del Muro volvió oficialmente a Mega, tras haber tenido un exitoso ciclo en Chilevisión. El programa humorístico, incluso, utilizó este conflicto entre casas televisivas para hacer humor en su capítulo debut.

Recordemos que tras el término del contrato de Detrás del Muro en Chilevisión, tomaron la decisión de llevar el programa a Mega. Sin embargo, 3 de sus figuras se quedaron en aquel canal, Cristián Henríquez (Ruperto), María José Quiroz y Kurt Carrera. Ellos debutaron en el regreso de «El Club de La Comedia» en Chilevisión, el pasado jueves.

Así le fue en rating al regreso de Detrás del Muro en Mega

El estreno de Detrás del Muro contó con varias sorpresas en esta nueva temporada en Mega. La primera, dos nuevos rostros que se unen al programa, el actor Fernando Godoy, y la comediante Rossy Rossy, quien imitó a Pamela Díaz.

También, uno de sus espacios más exitosos en su anterior ciclo, la Casa del Presidente, tuvo un cambio debido a la contingencia nacional, en la que ya ocurrió el cambio de mando, por lo que ahora, el protagonista es una parodia de José Antonio Kast.

Además, contó con el regreso del Zapping, sección en la que repasan lo último que ha ocurrido en la televisión con su clásica sátira, y también el estreno de «La Conserjería«, un nuevo segmento encabezado por Toto Acuña y Fernando Godoy.

El redebut de Detrás del Muro en Mega fue todo un éxito, arrasando con el horario prime de este viernes.

En específico, entre las 22:16 y las 00:18 horas, el programa de humor marcó un promedio de 1.028.051 personas por minuto de rating online, con un peak de 1.172.795 televidentes.

Durante el mismo bloque, Chilevisión promedió 357.296 personas por minuto, Canal 13 quedó con 254.600 y TVN 220.026.

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