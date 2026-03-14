¿Pololearon?: Maite Orsini reveló la verdad sobre antiguos rumores de romance con Gabriel Boric

El capítulo más reciente de Podemos Hablar, tuvo como invitada a la diputada Maite Orsini, quien aprovechó de repasar su carrera fuera de la política.

En específico, habló de su mediático romance con Jorge Valdivia, además de algún otro escándalo que llegó a la farándula. También, abordó un antiguo rumor, que la vinculaba amorosamente al exPresidente Gabriel Boric.

Maite Orsini reveló la verdad sobre antiguos rumores de romance con Gabriel Boric

Luego de mostrarle una antigua portada de un diario, que exponía un supuesto romance entre Gabriel Boric y Maite Orsini, la consuctora, Diana Bolocco le preguntó directamente: «¿pololearon?»

Maite Orsini respondió: «Es una linda portada. Yo conozco a Gabriel, le puedo decir Gabriel ahora que no es presidente (…) Lo conocía desde hace años porque compartimos la misma generación política, pero cuando llegamos al Congreso nos fuimos dando cuenta que tendíamos a estar siempre del mismo lado«.

«Generalmente uno tiene que tomar posiciones políticas, en bancada somos muchos, uno se sienta a conversar, cada uno tiene su postura. Uno las discute, una postura gana y todos tenemos que salir a defender la postura que ganó, aunque no la queramos«, explicó la diputada.

Por último, sin responder la pregunta, agregó: «Y siempre estábamos los dos del mismo lado. Eso generó mucha simpatía».

Jaime Figueroa quiso ir al grano, y le preguntó directamente: «Pero, ¿fueron o no pololos?».

«¡No! Yo lo admiro profundamente, yo soy borichista. Encuentro que es el mejor exponente político que tenemos en nuestra generación», respondió tajantemente Maite Orsini.

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