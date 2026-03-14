«Marité tiene el finiquito…»: Gissella Gallardo revela el verdadero motivo por el que habrían despedido a Camilo Huerta

En el programa ‘Hay que Decirlo‘, salió el controversial tema sobre por qué Camilo Huerta habría quedado sin trabajo. De acuerdo a los rumores que se cuentan, esto sería culpa de Marité Matus, debido a que el personal trainer entrenaba a mayoritariamente mujeres. Hecho que provocaría los celos de la influencer.

Cabe señalar que, el tema surgió cuando el periodista, Manuel González, comentó sobre estas especulaciones. «Había cierto reparo a que trabajara con esas mujeres. Con lo cual llega un momento en que le va prohibiendo, o le empieza a poner peros a ese trabajo«.

Sin embargo, Gissella Gallardo, expresó que esto era falso y que incluso, Marité Matus habría conocido a Camilo Huerta cuando este se desempeñaba como entrenador. Asegurando que ella no impidió que él dejara su carrera profesional.

Está fue la razón por la que habrían desvinculado a Camilo Huerta

Asimismo, la periodista mencionó el verdadero motivo por el que lo desvincularon, en donde Camilo Huerta sería el responsable «Marité tiene el finiquito y ahí se explica claramente que lo echaron porque no era responsable con su trabajo«.

Asimismo, Pablo Candia, en su podcast ‘Quién es 1’, señaló que el ex chico Yingo iba muy poco al gimnasio y que además tenía poco alumnos a su cargo. Según comentó, Camilo Huerta llegaba en la mañana a grabar contenido para sus redes sociales y luego se retiraba a su casa.

Por otro lado, se comentó que «Marité le decía ‘Camilo ayúdame en la casa, levántate, actívate, esta situación no me está gustando’ y él lo reconocía, pero no hacía nada para cambiar».

Además agregó que Marité Matus tomó la decisión de ir a terapia de parejas para buscar una solución: «Lo lleva a la arrastra, porque tampoco quería ir, ella al final fue sola con la idea de salvar la familia». Concluyó.

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