«This Is Michael» en Gran Arena Monticello: cuándo es y cómo comprar entradas para el espectáculo que revive el legado de Michael Jackson

El espectáculo internacional “This Is Michael”, una de las producciones tributo más exitosas dedicadas al legado del Rey del Pop, regresará a Chile como parte de su gira mundial 2026.

El montaje llegará a San Francisco de Mostazal con una propuesta escénica de gran formato que promete transportar al público a la época dorada de los conciertos del legendario Michael Jackson.

El show ha recorrido importantes escenarios de Europa, Asia y América Latina, conquistando audiencias gracias a una combinación de potencia musical. Además de un despliegue visual y un cuidado trabajo artístico que busca recrear la energía de los espectáculos que marcaron la historia del pop.

A diferencia de otros montajes similares, “This Is Michael” fue creado junto a músicos que participaron en giras del propio Jackson. Esto entrega un nivel de fidelidad sonora poco habitual. La producción incluye banda en vivo, un cuerpo de baile internacional, vestuario icónico y un elaborado diseño de luces y visuales que transforma cada canción en un momento cinematográfico.

Cuándo es y cómo comprar entradas para «This Is Michael»

La figura central del espectáculo es el cantante Lenny Jay, cuya interpretación destaca por su sorprendente similitud vocal y escénica con el artista original. Su performance logra capturar los movimientos. Además de la intensidad y el estilo que convirtieron a Jackson en uno de los íconos más influyentes de la música global.

Es importante destacar que el esperado evento tendrá como fecha el próximo 12 de septiembre en el Gran Arena Monticello.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sistema Ticketmaster.

