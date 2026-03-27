¿Posible romance en la farándula? Así fue la coqueta interacción entre Trini Neira y famoso streamer

El canal digital de Pamela Díaz, ‘Déjalo Pasar’, no llegó solo, sino que también comenzó con un rumor sobre los participantes del panel, en donde se encontraría su hija, Trini Neira, Carlos Meneses y Julitroz.

Esta es una nueva faceta de la influencer Trini Neira. En una conversación con el medio de Página 7, la hija de La Fiera comentó: «Todo súper increíble, súper bacán. La verdad, que nos conocemos hace poquito, pero siento que ha sido un grupo súper bonito«.

«Siento que nos hemos llevado muy bien, así que feliz, tranquila y entusiasmada porque se vienen muchas cosas«, agregó emocionada.

El coqueteo entre Trini Neira y Julitroz en el panel

En medio del programa, se dio una dinámica en donde los comunicadores hablaban sobre la aplicación para citas, Tinder. En eso Carlos Meneses, al notar unas miraditas extrañas entre sus dos compañeros, no pudo evitar preguntar.

«¿Harían match o no? Me encanta estar al medio en este programa?». A lo que Julitroz respondió entre risas: «Es mi compañera de trabajo, estamos trabajando y hay que trabajar. Es la hija de la jefa«.

Meneses insistía en su pregunta sobre si harían match o no. Por otro lado, Trini Neira comentó que: «No, como dijo Julitroz somos un equipo, compañeros de trabajo. Eso, me acaban de rechazar en vivo«.

Comentarios en redes sociales sobre el coqueteo

En los comentarios del video subido al Instagram de Oncestream, los más populares fueron «Siiiiiiiii, desde el primer capítulo, hay match y tensión«, «voto por el match» o «Iba a decir que se ven muy compatibles y se nota la atracción«.

Además, en la misma caja de comentarios, el creador de contenido dijo: «Remaré en este barco«. A lo que Trini Neira respondió con un sticker.

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