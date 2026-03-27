El potente mensaje de Julio César Rodríguez tras rumores sobre su futuro laboral: «¿Me puedo desahogar?»

En la reciente edición del matinal de Chilevisión, Julio César Rodríguez realizó una pausa para aclarar rumores relacionados a su futuro laboral.

Vale destacar que el comunicador ha estado en la palestra, esto luego de compartir una publicación en las dependencias del canal La Red. Situación que no pasó desapercibida y generó varias reacciones.

«He pasado varias horas durante los últimos días en La Red. No logro entender cómo un canal de televisión con tanto potencial, con tremendos estudios y tan buena técnica esté prácticamente botado en el olvido», escribió sobre la extinta señal.

Además, agregó que: «Es cuestión de tiempo para que vuelva a nacer. Ojalá así sea…».

Por lo mismo, muchas especulaciones lo ligaban a un futuro en La Red.

Julio César alza la voz tras rumores de su futuro laboral

En medio del matinal «Contigo en la mañana», el periodista señaló que: «¿Me puedo desahogar un minuto? Estoy hasta aquí, porque digo algo, es una nota. Me saco una foto en una parte, es una nota. Cabreensé, poh. Corten la cuestión».

«Andan diciendo que me voy antes porque no se qué. Me voy antes porque era muy largo el espacio y hay muchos rumores. Se los he dicho a todos. Pero no, ‘es que aquí, que peleó’. Está lleno de rumores», continuó.

Asimismo, aclaró el por qué de su visita a La Red: «Estaba grabando esta serie para Netflix en un canal de televisión. Ahí eran los estudios para esta serie, donde grabé dos días. Me tomo una foto y ahora soy dueño del canal. No, ya, que la corten».

«Es que el texto que pusiste da pa´pesar po'», le respondió Eduardo de la Iglesia.

Julio César no dudó en responder para finiquitar el tema: «El texto que puse es porque quedé impresionado de que la infraestructura, que anda por ahí con esta, de este canal, si es que no choca en el palo, esté absolutamente botada».

El comunicador ha estado en la palestra luego de renunciar a Chilevisión. Los rumores sobre su futuro laboral cada vez crecen más.

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