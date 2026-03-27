“No puedo usar bikini de triangulito»: La drástica decisión que tomó Vale Roth para su bienestar personal

La bailarina y rostro de televisión Valentina Roth volvió a sincerarse con sus seguidores y anunció una nueva decisión respecto a su cuerpo. Tras los cambios que ha experimentado con la maternidad, optó por someterse a una cirugía estética que, según explicó, responde principalmente a su comodidad.

Actualmente parte del programa Fiebre de Baile, la influencer contó que sus implantes mamarios se han transformado en un problema constante. Incluso, aseguró que esto le obliga a pedir ajustes frecuentes en su vestuario para poder presentarse en la competencia sin inconvenientes.

La drástica decisión de Vale Roth

Sobre el procedimiento, Roth fue clara: busca realizarse una explantación mamaria total. “Para quedar plana”, afirmó, dejando en evidencia que ya no se siente cómoda con el volumen actual.

Pese a que su esposo, Miguel de la Fuente, no está completamente de acuerdo con la decisión, la bailarina aseguró que priorizará su bienestar personal.

Esta no es la primera vez que aborda el tema. En enero, ya había alertado sobre complicaciones con sus implantes y la necesidad de una intervención más compleja. “Me tengo que hacer una reconstrucción mamaria. No es como que me cambio el implante y chao. Me tienen que hacer una cruz porque me cuelga mucha piel, acá en el medio”, relató en ese entonces.

Además, explicó cómo esto afecta su día a día: “No puedo usar bikini de triangulito, nada con escote”.

No obstante, su decisión cambió con el tiempo. Ahora descartó la reconstrucción y optó por retirar completamente los implantes. «Se postergó la reconstrucción. De hecho, me las quiero sacar, me encantaría ser plana, tanta pechuga ya no se usa ahora, no es mi perfil», comentó.

Incluso, se tomó el tema con humor al referirse a la opinión de su pareja: «Mi marido no está tan feliz con eso, pero me molestan. Que se ponga él».

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