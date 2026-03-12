Nueva bomba en la polémica: aseguran que Pamela Díaz envió duro mensaje a Marité Matus por caso entre Trini Neira y Camilo Huerta

La polémica por la supuesta infidelidad de Camilo Huerta a Marité Matus sigue sumando nuevos capítulos. Esta vez, la controversia involucró directamente a Pamela Díaz y a su hija, la influencer Trinidad Neira.

La periodista Paula Escobar aseguró que conversó de manera exclusiva con Matus y que recibió antecedentes que aumentarían la tensión del conflicto.

Revelan supuesta amenaza de Pamela Díaz a Marité Matus

Fue mediante Instagram donde la comunicadora publicó un video donde relató parte de la conversación que sostuvo con la exesposa de Arturo Vidal. Según explicó, Matus le confesó que conoce la situación desde hace bastante tiempo.

«Me dice Marité: ‘Hace 10 meses que sé de todo, todas sus infidelidades y nunca quise exponer a Trini. A mí lo que me extraña es ver a una Pamela Díaz defendiendo tanto a Camilo'», comenzó diciendo la comunicadora.

Además, la periodista afirmó que Matus le mostró los audios que habrían sido enviados por la animadora.

«Marité también me hizo escuchar unos audios , ella quiere que se sepa, digamos, de Pamela Díaz, no sé si fue ayer u hoy, Pamela Díaz diciéndole palabras de alto calibre a Marité», señaló.

Según Escobar, también se mencionaría a Huerta y una posible reacción mediática.

«Y también diciendo que Camilo estaba de acuerdo y que la iba a hacer cagar, literalmente, en algún programa pagado o en algún reality. Pamela Díaz en el fondo es como ‘me encanta este show’, una cosa así, ‘y yo voy a jugar esto’ y la amenaza a Marité», agregó.

Finalmente, la periodista aseguró que pudo revisar más antecedentes vinculados a la polémica.

«Escuché el audio de amenaza de Pamela Díaz a Marité Matus, también vi las conversaciones de Trinidad Neira con Camilo Huerta. La verdad es que impactante», cerró.

