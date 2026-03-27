Popular cantante fue detenido por evadir control policial: Se encontraba bajo efectos de la droga y en su auto encontraron $69 millones en efectivo

Un procedimiento policial en la zona oriente de Santiago terminó con la detención de un conocido exponente del género urbano, luego de que protagonizara una serie de infracciones al volante que encendieron las alertas de las autoridades.

Todo ocurrió durante una fiscalización realizada la tarde del jueves en la intersección de Avenida José Alcalde Delano con Santa Blanca, en la comuna de Lo Barnechea. En el operativo participaron Carabineros, la PDI y personal municipal.

Detienen a Standly por conducción peligrosa

El involucrado es Standly, nombre artístico de Camilo Paredes, quien fue detenido tras manejar de forma temeraria. Según informó el mayor Marcelo Ruiz, de la 53ª Comisaría de Lo Barnechea, el cantante llamó la atención de los funcionarios por una conducta irregular al volante.

El vehículo fue controlado en primera instancia, pero luego regresó al punto, momento en que cruzó un semáforo en rojo. Esta maniobra motivó un seguimiento controlado por parte de la policía.

Cuando lograron detener el auto, los funcionarios percibieron un fuerte olor a marihuana en su interior. Por lo que solicitaron a los ocupantes descender para realizar una revisión más exhaustiva.

Durante la inspección, la policía encontró tres bolsas de marihuana dentro del vehículo, además de más de $69 millones en efectivo. El artista explicó que transportaba ese dinero porque tenía la intención de comprar un automóvil.

Pese a que el vehículo era de su propiedad, no portaba licencia de conducir y mantenía la documentación vencida. Por esta razón, las autoridades retiraron el auto de circulación.

El caso suma un nuevo episodio a su historial, ya que en 2025 las autoridades también lo detuvieron en San Felipe por conducir con presencia de marihuana en su organismo.

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