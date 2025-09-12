King Savagge y Standly se unen a Fiver Lay y reviven el icónico mambo «Mami Desacata»

¡Ya es oficial! Luego de semanas de especulaciones, se reveló que Standly fue el elegido para ser parte del remix de «Mami Desacata».

“Mami Desacata” es uno de los mambos más escuchados en todos los rincones del mundo. Y, el remix oficial es producido por el productor latino, “Mati Bomba”, quien ya ha hecho noticia por varios hits de talla mundial, entre ellos, la canción veraniega, “Mami Ven Aquí” junto a Nápoles y Naya Fácil y “Pinocho” con Omega.

Con Standly y King Savagge: Mami Desacata vuelve al ruedo

Hacer el remix de este mambo histórico para Matías Naranjo es rememorar “la era del año 2011”, cuando trabajaba de DJ y la gente disfrutaba de “Mami Desacata” del artista dominicano Fiver Lay.

“Como he dicho anteriormente, hay varias mezclas en YouTube de esta canción, pero no son oficiales. Son solo set de diversos djs. Este es el real junte chileno y remix oficial de «Mami Desacata‟. Un feat junto a King Savagge y otro de los exponentes de la escena urbana nacional, Standly”, reafirma Matías Naranjo

“Este remix es con King Savagge, porque es uno de los más duros haciendo mambos en Chile. Es un artista oriundo de comuna de La Pintana, donde muchos jóvenes disfrutan del género; Un artista que no deja de sacar canción tras canción. Aparte, también, como he dicho, su voz es más chilena que los porotos”, asevera.

«Y para rematar con este hitazo, se montó a este mambo histórico Standly, que es un exponente de la escena urbana chilena. De hecho, en Spotify se coronó como el quinto artista más escuchado en Chile y como el segundo chileno más escuchado a nivel global durante 2022”, explica “Mati Bomba”.