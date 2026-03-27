Modelo «tira al agua» a famoso comediante chileno tras confesar romance: «después caché que estaba con…»

Una nueva controversia sacudió este jueves al mundo del espectáculo. Esta vez, la protagonista fue la creadora de contenido erótico Naty Ortega, conocida popularmente como Gata Dolce, quien sorprendió con una revelación sobre su vida personal.

Durante una entrevista con Row TV, la modelo envió un saludo al comediante Diego Urrutia. Sin embargo, lo que parecía un gesto casual rápidamente tomó otro rumbo cuando lanzó una inesperada confesión relacionada con él.

Modelo «quema» a Diego Urrutia

“Pasaron cositas con el Urrutia y después caché que estaba con la Carlita”, afirmó, haciendo alusión a la actual relación del humorista con Carla Jara.

Ante la sorpresa, el entrevistador le preguntó si el comediante le había mencionado que estaba en pareja en ese momento. Ortega respondió con claridad y descartó haber tenido esa información.

“No, no me dijo, pero yo le mandé ahí un ‘fan de la relación’ y nos cagamos de la risa nomás, poh, si no hay comparación tampoco”, agregó, tomándose la situación con humor.

Las declaraciones no tardaron en generar reacciones, por lo que Diego Urrutia fue consultado en el programa Hay que Decirlo. El comediante no esquivó el tema y confirmó que sí tuvo un vínculo con Natalia Ortega.

Eso sí, aclaró el contexto: dicho episodio ocurrió mucho antes de iniciar su relación con Carla Jara, bajándole el perfil a la polémica.

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