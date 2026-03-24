El consejo de Naya Fácil tras alza de las bencinas: «Es una buena opción de ahorro…»

El anuncio del gobierno sobre el alza en el precio de las bencinas no pasó desapercibido para Naya Fácil. La influencer reaccionó en redes sociales luego que se confirmara que los combustibles subirán entre $370 y $580 por litro desde este jueves, en lo que se considera un aumento histórico.

A través de sus historias de Instagram, respondió a las consultas de sus seguidores y entregó una recomendación. “Si es que pueden, tener un auto eléctrico. Yo sé que muchas veces critican el auto eléctrico, pero si es que pueden, háganlo. Es una muy buena opción de ahorro”, señaló.

El consejo de Naya Fácil tras alza de la bencina

Asimismo, reforzó su punto con una experiencia propia. “Yo me he pegado viajes largos y ando por todo Santiago por la mitad del dinero que pagaba por combustible”, agregó.

Siguiendo por esa línea, también aclaró cuánto ha reducido sus gastos desde que usa su vehículo eléctrico. “Estos meses que he tenido la Nayatruck me he ahorrado muchas lucas. Con la Suburban gastaba $100 mil pesos semanales. A veces me da por ir a la playa, a La Serena, a Viña”, contó a través de su Instagram.

“La recarga de auto eléctrico igual se paga, pero mucho menos que la bencina. La Nayatruck para llenarla con 500 kilómetros, le echo 45 lucas, me imagino que los autos más pequeños son menos”, continuó sobre la diferencia en los costos de carga.

Finalmente, concluyó comentando que hay alternativas accesibles. “Hay autos eléctricos a 12 palos, lo mismo que cuesta el bencinero está en la opción eléctrica. Considérenlo porque se van a ahorrar lucas y hay muchos puntos de carga”, indicó.

“No van estar preocupados de este tipo de alzas, sé que afecta a la economía, pero me enfoco en los autos y se van a ahorrar muchas lucas”, cerró la influencer.

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