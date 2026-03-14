«Un guerrero hasta el final»: Confirman delicada pérdida familiar que enluta a Camila Andrade

Durante las últimas horas se confirmó la triste noticia. El papá de Camila Andrade falleció, producto de un delicado estado de salud que arrastraba desde hace un tiempo.

La periodista Cecilia Gutiérrez informó la situación a través de su canal de difusión de Instagram «Comunidad Bombastic«.

Camila Andrade sufre delicada pérdida familiar

A través de su Instagram, Cecilia Gutiérrez informó: «Falleció el papá de Camila Andrade, ella había comentado que su papá estaba delicado de salud«.

Además, compartió la historia del hermano de Camila Andrade, despidiendo a su papá: «Descansa en paz, papá. Un guerrero hasta el final«, escribió Patricio Andrade.

Por su parte, hace un par de días Camila Andrade había informado el delicado estado de salud de su padre a través de una publicación en Instagram: «Han sido días muy difíciles y angustiantes para mí y mi familia, por eso andaba tan desaparecida por aquí».

«Solo quiero escribirte papá que eres un verdadero guerrero, que te amo y que estamos más unidos que nunca hoy por ti y por tu pronta recuperación», agregó.

En esa misma línea, destacó: «Me siento orgullosa de la batalla que diste y sigues dando. Gracias al equipo médico, al doctor pero por sobre todo a Dios y a mi San Expedito. Ya quisiera tener un cuarto de la fortaleza que tienes papá«.

«Subí este post con tu canción favorita. A no bajar los brazos!!!!!! Porque te queremos sano y con tus tallas como siempre«, cerró en aquella ocasión Camila Andrade.

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