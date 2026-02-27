Una de las partes más tensas del Festival de Viña es cuando los humoristas suben al escenario, en donde deben hacer reír al monstruo.

En muchas ocasiones los comediantes no conectan con el público y son devorados por pifias. Uno de los ejemplos recientes fue el caso de Georges Harris, quien el año pasado no hizo reír a los asistentes, en comparación con los otros comediantes. Incluso en una parte de su show encaró a la audiencia. «Yo no puedo creer que una gente compre una entrada para pitar toda la noche«, causando el repudio en los espectadores.

La noche del jueves, fue el turno de Piare con P. La comediante comenzó su rutina con anécdotas sobre su edad, su relación con su cuerpo, el hecho de ser hija de un carabinero y además de chistes sobre Cathy Barriga. Asimismo, Pauline Echeverría, que es su nombre real, invitó a la audiencia a bailar arriba del escenario, donde vivió un incómodo momento con uno de los hombres que subieron.

El hombre tomó a Piare con P de la cintura y luego comenzó a bailar atrás de ella. A través de la pantalla, a la artista se la vio incómoda al correrse hacia un lado. El hecho causó molestia en redes sociales, donde algunos de los comentarios fueron: «El loco es un barsa», «El hue… agarrándose a la Piare con P y hasta ella quedó sacada de onda«.

Otro momento que la Piare con P supo cómo llevar

Sin embargo, este no fue el único momento incómodo que vivió la humorista. En un instante la Quinta Vergara comenzó a gritar y la comediante, al no entender el porqué, preguntó: «¿Qué? ¡No entiendo!«. Al tomar atención, replicó: «¿Niña perdida?«, ante eso, en modo improvisación preguntó con humor «¿Yo?«, sacando algunas carcajadas. Asimismo, concluyó con: «¡Oye, cuiden a las cabras chicas, w…!».

