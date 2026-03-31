Aseguran que popular cantante subió en estado de ebriedad a cantar en Rancagua y lo están lapidando en redes sociales

El fin de semana recién pasado, la ciudad de Rancagua vivió una nueva edición de la Fiesta Huasa en la Plaza de los Héroes. En la segunda jornada, uno de los nombres más esperados era Villa Cariño, que llegaban con altas expectativas.

Sin embargo, el resultado no fue el esperado. La presentación dejó una sensación amarga entre varios asistentes, quienes rápidamente expresaron su descontento en redes sociales. Muchas de las críticas fueron debido al comportamiento de Max Vivar en el escenario.

Según comentaron quienes presenciaron el show, el cantante evidenció una voz desgastada y tuvo dificultades para mantener el ritmo. Esto provocó múltiples reacciones en plataformas digitales. «Una pena, fui solo por ese grupo y me defraudó», escribió una usuaria.

Reacciones al actuar de Max Vivar en show de Rancagua

Los comentarios no cesaron, e incluso acusaron falta de respeto por parte del músico: «Fue una falta de respeto al público y a su equipo. Corta».

La polémica no quedó ahí y siguió escalando. El medio local TV O’Higgins entregó detalles de lo ocurrido: «Max Vivar subió al escenario bajo un presunto estado de intemperancia”, señalaron junto a un video publicado en redes sociales».

“El artista mostró comportamientos erráticos y matonescos tras bambalinas que fueron registrados por quienes se encontraban en el lugar, al punto de amenazar con no realizar el espectáculo que era esperado por miles de rancagüinos”, agregaron en el reporte.

Además, el medio aseguró que la organización intervino en una reunión privada para enfrentar la situación. Según su relato, se produjo una fuerte llamada de atención hacia el músico. “El artista no lograba hilar ideas claras”, añadieron, en referencia a su desempeño posterior sobre el escenario.

Debido a esto, en redes sociales han lapidado el actuar del cantante de Villa Cariño: «Un aplauso a los músicos, que lo dieron todo para tratar de seguir con el show, a pesar del vocalista”, comentaron. Otros fueron más duros: “Lamentablemente, no está ebrio. Canta como las hue… sobrio”, escribió una persona que asistió al evento.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google