Gran final de Mundos Opuestos: ¿Cuál fue el millonario premio del ganador del reality?

Durante la noche de este jueves se vivió la gran final de Mundos Opuestos, popular reality de Canal 13 que finalmente llegó a su fin.

En esta instancia, Juan Pedro Verdier se impuso a Daúd Gazale, coronándose como el flamante ganador de la competencia.

El circuito fue dinámico. Los dos finalistas se tuvieron que balancear en un arnés desde 20 metros de altura para rescatar 15 pañuelos y luego escalar una estructura metálica con una palanca. Luego, tuvieron que romper una esfera de concreto con un martillo.

La competencia estuvo reñida. Sin embargo, Juan Pedro logró tomar la delantera y sacar ventaja, lo que terminó con su flamante victoria.

«Estaba a punto de desmayarme tras el tercer pañuelo y cada etapa siguiente fue peor», dijo el uruguayo luego de ganar la prueba.

Luego, un emotivo momento marcó la final. JP sorprendió a todos los espectadores y le pidió matrimonio a Karen Paola.

«Quiero saber si te querés casar conmigo para los ojos de Dios. Te amo y eres la mujer que quiero para toda mi vida», fueron sus palabras. La cantante no lo dudó y rápidamente aceptó.

En esa instancia, Daúd Gazale era protagonista de uno mediático momento luego de perder y pelear contra la producción del programa.

Este es el millonario premio que ganó Juan Pedro Verdier tras la final de Mundos Opuestos

El participante uruguayo ya había triunfado en la primera etapa del reality, asegurando un premio de 25 millones de pesos. Luego, volvió a imponerse y sumó otros 25 millones. Además, obtuvo un viaje a Río de Janeiro tras vencer a Vanessa Santos en un duelo de cachipún. Pero eso no fue todo: también recibió dos teléfonos gracias a su destacada estrategia comunicacional.

En tanto, pese a no quedarse con la victoria final, Daud Gazale igualmente se llevó 25 millones de pesos luego de ganar la segunda etapa de Mundos Opuestos, donde se impuso a Jota Saavedra.

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