Esta es la razón por la que Alan Didier y Valentina Concha no pudieron sostener su relación en la ‘vida real’

En el famoso reality ‘Mundos opuestos‘, hubo una eliminación el pasado martes donde la personalidad de internet, Alan Didier, no pudo ganar la competencia contra Daúd Gazale. Sin embargo, uno de los participantes más afectados fue su pareja, Valentina Concha, quien estaba muy enojada por el resultado de la votación.

La pareja se mostraba muy enamorada dentro del encierro, pero eso no duró mucho en la vida real. Asimismo, lo explicó el competidor oriundo de Temuco en el programa de ‘Encuentros Cercanos‘.

En conversación con Karla Constant y Matías Vega, el participante expresó que: «No, buena onda con Vale. Conversamos todo, mucho cariño, pero ya no estamos juntos«, corroborando que la pareja habría terminado su relación.

¿Por qué fue la ruptura de Alan Didier y Valentina Concha?

De igual forma, el joven agregó que: «Ella es una excelente mujer, no tengo nada que decir. Hizo muchas cosas por la relación para avanzar, pero yo soy un tiro al aire. Creo que soy muy joven y quizá me falta madurar algunas cosas».

Ante esto, el Matías Vega: «¿Pero cómo que?» Quizá ella quería irse a vivir juntos, ¿y tú no estabas listo para eso?». A lo que Alan le responde: «Amigo, ¿usted habló con ella?«. Luego comentó que: «teníamos programadas muchas cosas, pero al salir nos encontramos con distintas sorpresas».

Asimismo, agregó: «No es tan fácil como uno cree. Igual adentro uno vive un mundo de fantasía, pero yo igual soy muy irresponsable en algunas cosas. Me derivo la culpa totalmente a mí porque ella hizo todo lo correcto».

«La pasamos muy bien, pero yo soy de Temuco. Yo viajaba poco a Santiago, me quedaba en la casa jugando LOL, o no sé, hacía otro tipo de cosas, y ella viajaba harto; se sacrificaba por la relación. Ya después yo me di cuenta de que no estaba en la misma sintonía«, confesó el joven.

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