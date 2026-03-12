Famosa influencer nacional explota por injusticia deportiva: “Iré en pelota afuera de la ANFP a protestar contra el arbitraje…»

Recientemente, el triunfo de O’Higgins sobre Universidad Católica por la sexta fecha del torneo nacional dejó varias controversias. El partido terminó a favor del club celeste, pero una polémica jugada abrió el debate y provocó la furia de Daniella Chávez.

El momento más discutido ocurrió cuando en el estadio El Teniente, Cristian Cuevas lanzó un codazo contra Francisco González. La acción generó reclamos inmediatos pero el juez decidió no sancionarla. Rápidamente comenzaron los reclamos.

Una que no se aguantó fue la modelo Daniella Chávez, fanática del club quien expresó su molestia a través de redes sociales.

La furia de Daniella Chávez

“Iré en pelota afuera de la ANFP a protestar contra el arbitraje basura que nos tienen y para que (Pablo) Milad se vaya. Nadie protesta, no se hace nada contra estos personajes nefastos del fútbol”, comenzó señalando.

“Hueón, nos deja fuera de Mundiales, últimos en clasificatoria, endeudados y el payaso sigue como si nada”, continuó, apuntando a Pablo Milad, presidente de la ANFP.

Asimismo, criticó el impacto de los errores arbitrales. “El fútbol en gran parte depende de la confianza de un equipo en ellos mismos, pero si un árbitro ladrón llega y caga el trabajo de la semana, ¿no hay consecuencias para él?”, cuestionó.

La creadora de contenido aseguró que el problema no se limita a solo un partido y aclaró que otros equipos también se han visto perjudicados.

“Cagaron a O’Higgins que pasó más piola porque ganó, jodieron a la U, a Cobresal. ¡El arbitraje es una mierda mientras todos nosotros lo sigamos permitiendo!”, continuó.

“Los árbitros en Chile y la ANFP creo que designaron a su campeón. (Juan) Tagle quiere celebrar un campeonato en estadio nuevo y se lo quieren conceder cueste lo que cueste”, cerró.

