«Acá no se echa a nadie, acá no somos una empresa»: «Los Kbros» responden a dichos de Disley Ramos sobre su polémica salida

Durante esta semana, Disley Ramos habló sobre su polémica salida del grupo de creadores de contenido de Los Kbros. En el podcast de Sarah, conducido por Tanza Varela, la influencer habló sobre cuando de un momento a otro habría dejado de aparecer en los videos.

En la entrevista se abordaron algunas teorías que se habrían formulado tras su salida. Entre ellas estaba una posible infidelidad de su expareja que también participaba en los videos. Asimismo, el que ella haya cambiado su actitud luego de haber entrado al programa Top Chef Vip.

En el capítulo, Disley Ramos comentó que a ella la habrían echado del grupo. «Me echaron cuando estaba en la tele, porque no querían que hiciera tele, entonces no compatibilizaba con ellos«.

La respuesta de los Kbros

En ese contexto, el grupo de creadores de contenido no dejó pasar esto y a través de sus redes sociales publicaron un video respondiendo. «Acá no se echa a nadie, acá no somos una empresa donde están todos trabajando, oye, tú te vas y trabajaste mal«, comenzó diciendo Rodrigo Garrido.

«Nosotros no estamos en contra de la televisión, incluso yo participé en uno de los capítulos de Top Chef apoyando a Disley«, agregó Nicolás.

Según la versión de Los Kbros, ellos estaban realizando su tercera película, en donde se encontraban en la etapa de preproducción. «Inicialmente, esta oferta le llega a Pauli, la cual nos consulta y nosotros le dijimos que no era una buena idea debido a que si ella aceptaba el proyecto, le iba a quitar mucho tiempo y nos iba a retrasar en todo lo que ya habíamos avanzado. Ella rechaza esta oferta y a la semana siguiente Disley la acepta sin comunicarle a nadie, diciéndonos que solamente va a estar dos semanas, lo cual nos obliga a aplazar nuestro proyecto».

Además, comentan que Disley estuvo más de dos meses, lo que provocó que tuvieran que reorganizarse. En un momento hablaron y la influencer comentó que si ganaba, daría parte del dinero para seguir con el proyecto. A lo que el grupo aceptó.

«Me parecía llamativo que estuvieras ofreciendo ahí unas lucas para el proyecto, te sentías comprometida, te seguimos apoyando con campañas (…) cambiamos nuestro horario y todo eso. Cuando llega la final, me dice: ‘Ah, pero es que no pensé que eso era verdad, pensé que era mentira‘», cerraron.

Luego de este video, Disley subió una historia a sus redes sociales en donde comenta, agradece el apoyo de la gente y menciona: «Que la vida se encargue de poner a cada uno en el lugar que se merezca. Existe una justicia divina y yo confío en eso».

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google