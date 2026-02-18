Tras ser confirmada en Fiebre de Baile: Vale Roth revela que hará con el dinero de su participación

Luego de la exitosa temporada de Fiebre de Baile, rápidamente se anunció su regreso. Por lo mismo, desde Chilevisión han estado confirmando a los participantes que lo darán todo para quedarse con el gran premio.

Una de las primeras confirmadas fue Vale Roth, quien estuvo en los inicios del programa y ahora regresa en gloria y majestad.

En ese sentido, la ex Calle 7 se ha mostrado más que agradecida con las muestras de cariño del público, luego del gran recibimiento que le han dado luego de estar años alejada de la televisión.

Vale Roth revela en que gastará el dinero de Fiebre de Baile

La influencer utilizó sus redes sociales para revelar que hará con las ganancias del programa. “Yo quiero la casa. Todo lo que gane en el baile, lo voy a ahorrar. Ya lo decidí. Esa plata no la voy a tocar. La voy a ahorrar y voy por la casa sí o sí. O sea, no alcanzo a comprarme una casa, pero no sé, dar un buen pie”, señaló.

Asimismo, dio a conocer su estrategia para cumplir con ensayos, competencia y cuidado de sus hijos.

“Lunes y martes mi mamá se va a llevar a la Antonia como a la una de la tarde y se queda a dormir allá. A la Anto la saqué del jardín, que fue un fracaso”, aseguró.

“¿Saben lo que pasó con el jardín? Lo amé y todo, pero siempre pago el mes para que mi hija no vaya nunca. O sea, no había cerrado el contrato ni llegado a algún acuerdo con el baile, entonces dije ‘ya, filo, la meto’, pero yo no me puedo estar enfermando ni pasando malas noches”, continuó.

Además, agregó que entre risas que “yo me agarro todo. Todo lo que se pega la Antonia, yo me enfermo. Y no puedo enfermarme porque me echan cagando».

“La Maca me va a ayudar dos noches con la Martina, se va a quedar a dormir. Y Miguel me va a acompañar al baile. Va a llegar como a las 22.00 allá y me voy a devolver con él porque a mí me asusta la vuelta muy tarde”, cerró Vale Roth.

