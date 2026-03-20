«Antes éramos amigas, ahora no»: Rostro de TV habló sobre su distanciamiento con Yamila Reyna

En el programa de farándula Hay que Decirlo, comentaron sobre el regreso a los escenarios de Yamila Reyna. La argentina volvió a hacer sus presentaciones de standup en el Palermo Teatro Bar, ubicado en Providencia.

Cabe señalar que Yamila Reyna ha estado en los medios debido a su compleja ruptura con el cantante Américo, que además fue denunciado por la comediante por violencia intrafamiliar.

Durante su show, la artista se emocionó y en su cuenta de Instagram comentó sobre su vuelta a los escenarios: «Y así regresé anoche… Estas imágenes hablan más que las palabras. El fiel reflejo de lo que muchos artistas vivimos, una pena en el alma, que en el escenario, se transforma en magia«.

Por otro lado, según consignó FMDOS, la artista dio un mensaje a sus seguidores: «Ha sido un camino difícil, ha sido un momento de mier… realmente, yo no quiero ser el ejemplo de nadie, solo puedo decirles que se hagan respetar».

«Nunca bajen los brazos, luchen, no tengan miedo y háganse respetar siempre porque valen mucho, buenas noches, gracias y que Dios los bendiga», concluyó.

Los dichos de Laura Prieto respecto al fin de su amistad con Yamila Reyna

Sin embargo, en el programa de Canal 13, analizaron su presentación, en donde Laura Prieto aseguró que ella sentía que Yamila no la estaba pasando bien. En ese momento, Gissella Gallardo le preguntó si aún tenía una amistad con Yamila.

A lo que la ex Calle 7, comentó que, aunque en algún momento tuvieron un vínculo cercano, este se habría desvanecido poco a poco. La modelo respondió: «Antes éramos amigas, ahora no«. Ante esto, Willy Sabor, preguntó: ¿Qué pasó?

Laura Prieto comentó de forma breve que: «¿Qué pasó? Yo creo que la gente se olvida de las personas en los malos momentos«.

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