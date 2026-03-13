Luis Jiménez impacta a todos y confirma romance con popular chica reality: «decidimos darnos la oportunidad»

El amor está en el aire y sigue inundando los corazones del espectáculo. En las últimas horas, Luis Jiménez reveló a través de redes sociales que se encuentra en una relación con Gala Caldirola.

Fue el ex Palestino quien sorprendió a todos al postear una foto con la ex chica reality, adjuntando un romántico texto.

Luis Jiménez confirma relación con Gala Caldirola

“No acostumbro a comentar públicamente cosas como esta, pero si vamos a empezar nos gustaría que sea de cero, sin malas energías, ni especulaciones», comenzó diciendo.

Luego, explicó que con Gala habían tenido acercamientos, pero nunca se habían dado la oportunidad de conocerse. “A veces la vida te vuelve a cruzar con personas que ya conocías, pero esta vez en el momento correcto. Con Gala nos conocemos hace tiempo, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de conocernos de verdad, más allá de un simple ‘hola y chao’”, explicó en el post.

“Hoy ambos estamos solteros y en un momento de tranquilidad en nuestras vidas. Por eso decidimos darnos la oportunidad de conocernos de verdad”, continuó Luis Jiménez.

Además, agregó que: «No estamos dañando a nadie. Solo hay buenas intenciones. Hoy tenemos la posibilidad de descubrir si realmente tenemos tanto en común como parece».

“Queremos simplemente darnos la oportunidad con respeto, cariño y honestidad y ver qué nos depara el destino. Sin grandes expectativas, pero con el corazón abierto”, cerró el ex artillero de la selección nacional.

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