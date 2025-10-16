Disley Ramos y Luis Jiménez se tatuaron en Mundos Opuestos para consolidar su relación: Este fue el resultado

Lo de Luis Jiménez y Disley Ramos es cada vez más intenso. El flechazo fue inmediato, y desde el primer día se han visto bien acaramelados.

En la mayoría de los capítulos se ha visto un coqueteo entre ellos, hasta que finalmente oficializaron su relación.

Al exfutbolista y a la influencer se les ve juntos todo el tiempo, conversando, reflexionando y más enamorados que nunca.

En ese contexto, es que decidieron dar un nuevo paso en su relación, consolidándola aún más.

Luis Jiménez y Disley Ramos se tatuaron en conjunto

Si bien en redes sociales algunos cibernautas tildaron la acción de «extrema», los participantes no lo dudaron dos veces.

Todos en el encierro fueron sorprendidos por Atenea, quien aceptó la propuesta de realizarse un tatuaje relacionado con el reality: el portal de Mundos Opuestos.

No obstante, la pareja agregó algo más, y se tatuaron los números 10.10, los cuales tienen un profundo significado.

«Fue un día especial que acá dio una fecha 10, yo, aparte, tenía una camiseta puesta con el 10. Entonces, conversamos y dijimos que ‘desde este día es un poco más oficial lo que tenemos amorosamente’ y, aparte, él me preguntó por qué el 10 y le dije ‘porque tú eres mi 10 de 10’. Y él, me dice: ¿tú sabías que yo jugaba con el 10? Y yo le dije que no sabía. ‘Es un número que me gusta’. Y ahí quedó”, explicó Disley Ramos.

“Siento que es una demostración de amor de los dos. De mi parte, porque yo no tengo tatuaje, entonces para mí es importante. Él tiene más, pero podría haber dicho que no y quiso. Encuentro que es bonito», agregó.

«Es más decir que estamos pololeando», cerró Luis Jiménez.

También puedes leer en Radio Corazón: Marlen Olivari se sincera en exclusiva tras eliminación de Mundos Opuestos: «La gente me vio como soy: chascona, sin maquillaje, llena de tierra»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google