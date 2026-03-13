La ácida critica de influencer en contra de Pincoya en Gran Hermano: «Un aliento a pobre, me dieron ganas de vomitar»

La participación de Jennifer Galvarini, conocida popularmente como «Pincoya», sigue dando que hablar en el reality Gran Hermano: Generación Dorada de Argentina. La chilena se ha convertido en una de las figuras más comentadas del programa, aunque esta vez quedó en el centro de una polémica que no inició ella.

Todo ocurrió luego de que la influencer argentina Luana Fernández hablará sobre Pincoya durante una conversación con su compañera Yanina Zilli dentro de la casa. En medio del dialogo, Fernández se refirió al momento en que Galvarini se le acercó y abrazó.

“¿Sabes en lo que estaba pensando? En que recién Pincoya, viste que estaba acostada, me abrazó así y me dice bueno, no sé qué, cómo estás”, comenzó diciendo la influencer.

No obstante, el comentario no tenía nada de buena onda y rápidamente mutó. La argentina aseguró que el aliento de Pincoya le provocó una fuerte reacción.

“Pero cuando me doy vuelta, tenía un olor en la boca, pero un aliento a pobre. Me dieron arcadas, me dieron ganas de vomitar, literal”, afirmó.

Luego remató su crítica con una frase aún más directa: “Un aliento a mier… tenía”.

La reacción al fuerte comentario en Gran Hermano argentina

El registro del momento comenzó a circular rápidamente en redes sociales y provocó una ola de reacciones. Muchos usuarios cuestionaron las palabras de la influencer y calificaron sus dichos como ofensivos y discriminatorios.

Entre los comentarios que se multiplicaron en distintas plataformas se podían leer mensajes como: “La próxima eliminada Luana, con Pincoya no se metan”, “Qué feo el comentario” y “Aliento a pobre, qué discriminación más grande”.

Con el debate abierto en redes sociales, la situación se instaló y se sigue hablando sobre el comportamiento de algunos participantes. Mientras tanto, Pincoya sigue siendo una de las figuras más comentadas del programa.

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