Latife Soto impacta a todos con predicción tras encontrón de Kast y Boric: «se sabrá quien mintió» y «quiere esconder cosas»

Recientemente, Latife Soto volvió a entregar una predicción relacionada al mundo político, esto en el programa de Mega, «La Hora de Jugar».

La guía espiritual se refirió a temas políticos, esto luego de «la pelea de presidentes» entre Gabriel Boric y José Antonio Kast.

Latife Soto habló sobre la breve reunión que tuvo el mandatario actual con el presidente electo. Vale destacar que el cambio de mando se realizará el próximo 11 de marzo en La Moneda.

Al lanzar las cartas, la brujita presagió como se vendrá la cosa luego del mediático encontrón.

“Va a ser muy duro porque va a tener de todo (…) ya partió, no se pusieron de acuerdo, ya no hay entendimiento”, comenzó diciendo en el espacio de entretención.

Además, agregó que «se va a llegar a ordenar para hacer el cambio de gobierno, eso sí, lo vamos a tener, pero hay mucha tensión».

Ya no hay entendimiento, es como que uno quiso dominar al otro (…) entonces solo van a actuar, van a hacerlo por los actos republicanos, pero esto está tenso, está muy mal”, continuó.

Latife Soto y su predicción política tras reunión entre José Antonio Kast y Gabriel Boric

“va a ser una relación políticamente correcta, nada más (…) hay muchas conversaciones que están completamente trancadas porque no se entienden, hay informaciones muy guardadas, pero el tema es que todo va a salir a la luz”, destacó Latife.

“Yo veo llorar a gente que quiere esconder cosas, pero no se van a poder esconder”, prosiguió.

Respecto al debate de las figuras políticas: «alguien se puso la máscara y actuó, entonces es fuerte porque eso trae consecuencias a nivel mundial».

“Ocurrieron reuniones en secreto, esto va a traer consecuencias de hacer auditorías a eso, eso viene (…) aquí alguien mintió (…) se va a saber (quién mintió) se va a saber de dónde llegaron unos dineros para eso (…) esto lo va a hacer gente estudiosa, pues hay dineros involucrados en estas negociaciones, eso se va a saber en un tiempo”, reveló.

