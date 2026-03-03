Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuándo y cómo puedo retirar mi pulsera para asistir al evento?

No queda nada para una nueva edición de Lollapalooza Chile 2026, y tras la revelación del mapa del evento es que ya puedes programar tu ruta para las diversas activaciones y escenarios.

El masivo evento tendrá como fecha el 13, 14 y 15 de marzo en el Parque O’Higgins, y contará con shows de diversos artistas, entre los que destacan Young Cister, Tomo como Rey, Los Bunkers, 31 Minutos, Lorde y más.

Por lo mismo, si ya compraste tu entrada, te contamos cómo y dónde puedes retirar tu pulsera de acceso a Lollapalooza Chile 2026.

¿Dónde y cómo retirar los accesos para asistir a Lollapalooza 2026?

El lugar al que te debes dirigir es a Lolla Store. El local ya está habilitado desde este 3 de marzo y se encuentra en el Nivel -1 del Cenco Costanera.

Es importante mencionar que en ese mismo lugar se podrán cargar con cashless, el sistema de dinero que utiliza el evento para poder pagar dentro del recinto sin necesidad de efectivo. Ahí podrás encontrar comidas, bebestibles y merch oficial.

Nuevos patios temáticos en Lollapalooza Chile

El evento contará con más de 60 stands de comida y seis food gardens distribuidos en el recinto. En todos ellos, el público podrá realizar sus compras utilizando las pulseras oficiales del festival como medio de pago.

Estas serán algunas de las zonas destacadas:

Lolla Street: reunirá a reconocidas cadenas de comida, tanto nacionales como internacionales, que ofrecerán sus productos y combos más populares.

Lolla Culinary: estará enfocado en la cocina gourmet. Aquí se instalarán restaurantes especialmente seleccionados, con preparaciones más elaboradas y espacios amplios pensados para disfrutar con mayor tranquilidad a la hora de almorzar o cenar.

Sweet Lolla: concentrará la oferta de helados y postres en sectores cercanos a los escenarios, ideal para quienes busquen algo dulce entre conciertos.

Kidzapalooza: dispondrá de menús prácticos y saludables para niños dentro del área familiar. Además, en el sector Aldea Verde se incorporarán alternativas vegetarianas, veganas y sin gluten, en línea con una propuesta sustentable.

