Lollapalooza Chile 2026: Conoce los horarios de ingreso y la extensión del Metro para este fin de semana

Lollapalooza 2026 llegó a Chile, en esta versión el reconocido festival tendrá lugar los días viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo. El evento se realizará en el Parque O’Higgins y tendrá seis escenarios en distinto lugares.

Para esta ocasión los headliners son Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappel Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Lewis Capaldi, Turnstile y Los Bunkers.

Ahora bien, los horarios para estos días varían. Desde el viernes 13 de marzo la productora Lotus confirmó que la apertura de las puertas será a partir de las 13:00 horas. Asimismo Metro de Santiago informó que tendrá una extensión horaria hasta las 02:00 horas. Este mismo horario se repetira para el día sábado 14 de marzo.

Pero para el domingo 15 la agenda cambiará. Aunque la apertura de las puertas será nuevamente a las 13:00 horas. El metro solo se extenderá hasta las 1:00 horas.

¿Qué estaciones del metro estarán disponibles para ir al Lollapalooza 2026?

Cabe recalcar que las estaciones que estarán funcionando para el ingreso de los 3 días serán Toesca, Parque O’Higgins, Rondizzoni de la linea 2. Por otro lado, las estaciones que tendrán las salidas habilitadas para los días viernes 13 y sábado 14 son:

Línea 1: Los Héroes, Baquedano, Los Leones, Escuela Militar, Los Dominicos

Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.

A su vez las estaciones de salida para el día domingo 15 de marzo son:

Línea 1: Los Héroes, Baquedano, Los Leones, Escuela Militar, Los Dominicos

Línea 3: Plaza Quilicura, Cardenal Caro, Plaza Chacabuco, Universidad de Chile, Ñuñoa y Plaza Egaña.

Línea 5: Baquedano, Ñuble, Carlos Valdovinos, Pedrero, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés.

Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Estadio Nacional, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.

En cuanto a la combinaciones disponibles para el día Viernes 13 y Sábado 14 de marzo son Los Héroes (L1 – L2), Los Leones (L1 – L6) y Franklin (L2 – L6). Por otro lado, el día domingo 15 las combinaciones disponibles serán en:

Los Héroes (L1 – L2)

Los Leones (L1 – L6)

Franklin (L2 – L6)

Ñuñoa (L3 – L6)

Ñuble (L5 – L6)

