Lollapalooza Chile 2026: Estos son todos los artistas nacionales que se presentarán en la nueva edición del evento

Lollapalooza es un festival de música internacional que presenta a múltiples artistas de distintas categorías y estilo musicales. Comenzó en los 90′ con una gira de rock alternativo por Estado Unidos y Canadá, tuvo una pausa y volvió con todo en 2003.

En Chile, el festival debutó por primera vez en el año 2011 por dos días con artistas principales como The Killers, Jane’s Addiction y Kanye West. A su vez, algunos músicos chilenos también se presentaron y dieron inicio a este icónico festival que nos visita cada año, entre ellos Chico Trujillo, Los Bunkers, Anita Tijoux y Francisca Valenzuela.

Después de casi 15 años de su inicio, el festival no defrauda y trae consigo a artistas consolidados como emergentes al Parque O’Higgins.

En algunas semanas, el festival regresa al Parque O’Higgins y en su cartelera existe gran cantidad de artistas nacionales.

¿Cuáles son los artistas chilenos que se presentarán en Lollapalooza Chile 2026?

Para el día viernes 13 se encuentra Young Cister, Gepe, Gondwana, 31 Minutos, Dracma, Benja Valencia, Rootz HiFi, Cleaver, Amigo de Artistas, Despertando las Neuronas, Bryartz, Consequence Of Energy

El siguiente día 14 de febrero están confirmados Los Bunkers, 31 Minutos, De Saloon, Katteyes, Rubio, Tomo Como Rey, Aura Bae, Mano de Obra, Zaturno, Como Asesinar a Felipes, Candelabro, Fonosida, Marlon Breeze, Bruno Borlone, Astronautiko, Chicarica, Aerobica,

Para su último día, domingo 15 de febrero se presentaran Quilapayún, Claudio Valenzuela Trío, Cristóbal Briceño y Grupo Crisis, Santo Barrio, Anttonias, Mauricio Hérnandez, Los Bornes, Caleuchístico, Akrilla, La Caravana Mágica, Facebrooklyn, Manuel García, Hesse Kassel, Niebla Niebla, Rootz HiFi, La Caravana Magica, Miss Javi, Los Borne, Tikitiklip, Otroarte y School Of Rock.

El Lollapalooza 2026 trae una amplia gama de artistas musicales se ve grupos de rock, folk, pop, indie y alternativo. Además de bandas infantiles como 31 Minutos, Caleuchístico, Tikitiklip o Despertando las Neuronas,

Si quieres conocer más sobre este gran festival puedes visitar su página oficial aquí.

