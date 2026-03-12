«El trabajo sexual sigue siendo mi fuente principal, no la industria musical, puedo meterle más a mi proyecto»

Recientemente, una reconocida cantante habló sin filtros sobre la forma en que sostiene su carrera musical.

Fue en una entrevista con el medio El País donde sorprendió al revelar que la música no es su fuente principal de ingresos.

Se trata de la artista puertorriqueña Villano Antillano, quien explicó que el dinero que le permite seguir desarrollando su proyecto proviene en gran suma, del trabajo sexual.

Villano Antillano sobre la venta de contenido para adultos

“El trabajo sexual sigue siendo mi main source (refiriéndose a la fuente principal), no la industria musical”, afirmó la cantante.

Si bien Villano Antillano tiene una gran notoriedad en la industria urbana internacional, asegura que mantiene su carrera de forma independiente con otras fuentes de ingreso.

En detalle, comentó que uno de sus ingresos se debe a la venta de contenido para adultos. Clave para financiar su proyecto musical.

“Puedo meterle más a mi proyecto gracias al trabajo sexual”, comentó la artista.

La intérprete también reflexionó sobre su experiencia dentro del género urbano. A su juicio, su identidad como mujer trans ha marcado su recorrido en una industria que históricamente ha estado dominada por hombres y donde, según plantea, todavía persisten distintas formas de discriminación.

En esa línea, cuestionó las expectativas que muchas veces se imponen sobre ciertas figuras públicas para transformar estructuras sociales profundas.

“A veces aparecen figuras que dicen: ‘Cabrón, tienes que romper todos estos siglos de opresión’. Y pienso: ‘Pues rómpelos tú, que tienes el privilegio y el poder para hacerlo’”, expresó.

