Popular cantante chileno sorprende con anuncio de matrimonio: «Te amo futura esposa»

¡Que viva el amor! En las últimas horas un reconocido artista nacional sorprendió en redes sociales al anunciar que se casará.

A través de una publicación captó el momento precisó en el que se arrodilló frente a su pareja, quien es una popular influencer.

Fue ella quién subió el registro, donde se puede ver al intérprete de rodillas y entregando el anillo de compromiso.

Se trata de Gino Mella, reconocido artista urbano que alcanzó la cima de los ranking musicales con canciones como «El amor de tu vida» y «Mujeriego».

Actualmente, Gino Mella y Vania Rivas se encuentran de viaje por Japón. La pedida de mano se realizó en un jardín llamado Rikugien, que es reconocido por su gran naturaleza.

“En un mundo donde muchos se acostumbraron a estar solos, yo tuve la bendición de encontrarte. Y entendí que el amor verdadero todavía existe”, escribió Vania Rivas en la publicación.

El enamorado no dudó en responder. “Gracias a Dios, porque en un momento pedí una mujer como tú que llegue a mi vida, y me respondió. Te amo futura esposa”, comentó Gino Mella.

Reacciones en redes sociales a la propuesta de matrimonio

Claramente, el post no pasó desapercibido. Fueron varios artistas e influencers quienes dejaron los mejores deseos para los nuevos novios, entre ellos Jairo Vera, King Savagge y Polimá Westcoast.

«Tenemo matriiiiii felicidades mi hermano Dios te bendiga mucho», «Feliz de ti de todo lo bonito que irradias mi hermano» y «que hermoso!!! Se merecen toda la felicidad del mundo! Que Dios bendiga y cuide siempre su hermosa relación y su amor», fueron algunas de las reacciones.

