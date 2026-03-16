  • EN VIVO

¿Lluvia en Santiago?: Iván Torres anuncia baja en las temperaturas de esta semana y reveló que día podría llover

El meteorólogo de TVN entregó su pronóstico para los próximos días. ¿Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana? Acá todos los detalles.

16 Mar, 2026. 16:39 hrs

 

VIDEOS RELACIONADOS

Contenido patrocinado

VIDEOS MÁS VISTOS