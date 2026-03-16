¿Lluvia en Santiago?: Iván Torres anuncia baja en las temperaturas de esta semana y reveló que día podría llover El meteorólogo de TVN entregó su pronóstico para los próximos días. ¿Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana? Acá todos los detalles. 16 Mar, 2026. 16:39 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Auditor impactado dejó la escoba en El Chacotero Sentimental al descubrir la infidelidad de su esposa: «Los pillé encamados…» Auditor confundido sorprendió con su inédita historia en El Chacotero Sentimental: «Me encariñé con su hija y la reconocí» ¿Bajan las temperaturas?: Meteorólogo de Mega anunció cambios en el clima con la llegada del otoño Auditora desesperada confesó en el Chacotero Sentimental su triste historia: «Mi pareja está metida en el vicio hasta las patas» Conocido cantante chileno sufre la muerte de su hija: “El dolor más grande que puede vivir un padre” Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado