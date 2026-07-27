La confesión sexual que remece a la TV nacional: «Estoy en celibato desde que me separé, hace tres años (…) no fumo, no tengo sexo»

Después de varios años fuera de la televisión, Lisandra Silva volverá a competir en un reality. La modelo e influencer cubana fue confirmada como una de las participantes de «Vecinos al Límite», el nuevo programa de Canal 13.

La exfigura de «Doble Tentación», espacio que la dio a conocer en Chile en 2017, explicó qué la llevó a aceptar este desafío luego de rechazar distintas ofertas durante los últimos años. Además, aprovechó la instancia para sincerarse sobre el radical giro que dio su vida personal.

Lisandra Silva explicó por qué aceptó volver a un reality

Antes de ingresar al encierro, Lisandra contó que su prioridad durante este tiempo fue dedicarse a sus hijos y que recién ahora sintió que era el momento adecuado para regresar a la pantalla.

«Siempre pensé en hacer una pausa hasta que mis hijos entraran al colegio, y rechacé todas las propuestas de reality. Pero este año entraron al colegio, están más grandes, ya los veo independientes, y siento que es el momento ya de volver a la pantalla, porque esto es lo que yo hago. Además, vi el programa y me gustó, porque me gusta entrenar, me gusta competir. No volvería a entrar a un programa de parejas«, afirmó.

La íntima confesión que sorprendió antes del encierro

Durante la conversación, la influencer también habló del proceso espiritual que ha vivido en los últimos años. Incluso reveló que se bautizó en el río donde, según la tradición cristiana, fue bautizado Jesús.

En ese contexto, sorprendió al contar que ha decidido mantenerse alejada de las relaciones amorosas desde su separación.

«Estoy en celibato desde que me separé, hace tres años. No estoy buscando pareja, no me interesa buscar una pareja», confesó.

Luego reforzó esa idea con otra declaración que rápidamente llamó la atención.

«Yo no fumo, no tomo, no tengo sexo. Tengo un 0,0001% de posibilidades de tener algo con alguien en el encierro», aseguró.

Finalmente, explicó que su visión sobre las relaciones cambió por completo gracias a los conocimientos que ha adquirido.

«Con lo que he aprendido sobre el tantra y la energía sexual, aprendí que ya no voy a estar con un hombre que no haya estudiado y que no sepa lo que ya yo sé. Además, estoy tan conectada conmigo, con mi consciencia, con mi propio poder y amor propio, que no siento ni siquiera la necesidad fisiológica de tener un encuentro sexual para satisfacerme», concluyó.

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