Conocido cantante chileno sufre la muerte de su hija: “El dolor más grande que puede vivir un padre”

En los últimos días, un artista nacional atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, luego de confirmar la muerte de su hija recién nacida.

Se trata del cantante urbano chileno conocido popularmente como «Lusho Fresh». El intérprete de nombre real Luis Badilla dio a conocer la noticia a través de su Instagram, donde reúne a más de 27 mil seguidores.

En la publicación que compartió una fotografía en la que se ven las pequeñas manos de su hija tomando sus dedos. Junto a la imagen escribió un mensaje cargado de emoción. «Me dejaste un dolor tan grande. Isabella, mi pequeña… Llegaste a este mundo y también al cielo. Siempre serás mi hija, siempre vivirás en mi corazón», expresó el cantante.

Según se conoció, la bebé había nacido de forma prematura el pasado 12 de marzo.

Mensajes de apoyo en redes sociales para Lusho Fresh

La publicación generó una rápida reacción en redes sociales. Seguidores, amigos y cercanos llenaron el post con palabras de aliento y consuelo para el joven de 26 años.

«Nuestra estrella más hermosa» «Les mando un abrazo, lo lamento mucho. Mucho amor y fuerza»; «Mucha fuerza mi bro», «será uno de los angelitos más lindos que tendrás en el cielo», «Un abrazo enorme en estos momentos hermano. Solo espero que siempre ese angelito sea tu luz en la oscuridad», fueron algunos de los comentarios que recibió.

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